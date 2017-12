Chelsea, Conte: "Ci sfavoriscono: non è un caso"

Antonio Conte non ci sta, il tecnico del Chelsea critica il calendario della Premier League che sfavorirebbe la sua squadra: "Non sono stupido, se qualcuno vuole scherzare con me sappia che non sono la persona giusta" lo sfogo nella conferenza prima del match contro il Newcastle.



"È la quarta volta su 14 partite che riposiamo meno giorni dei nostri avversari - Conte motiva la tesi -. Il Newcastle ha giocato martedì, noi mercoledì e ora giochiamo di sabato. Può succedere una volta, era contro il Watford, può succedere due, contro il Manchester City, e alla terza volta diventi perplesso. Ma la quarta volta è una strana coincidenza...".



Ancora l'allenatore dei Blues: "Voglio il bene del club, dei tifosi e della Premier League. Non voglio favoritismi, solo essere trattato come le altre squadre. Tutti mi ricordano che abbiamo 11 punti di distacco dal City e io rispondo: dateci gli stessi giorni di riposo dei nostri avversari, poi vediamo come va".



Infine, una battuta sulla sua espulsione contro lo Swansea che lo costringerà a pagare 8.000 sterline di multa: "Ho fatto arrabbiare anche mia moglie perché le ho detto che, dovendo pagare la sanzione, non potrò farle il regalo di compleanno!".