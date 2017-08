Chelsea, Conte attacca l'arbitro e aspetta nuovi acquisti

Non è passato inosservato il cattivo umore di Antonio Conte nella conferenza post-Arsenal. Parlare dopo una sconfitta non è mai facile ma è opinione comune dei media inglesi che il tecnico del Chelsea stia ribollendo, sia con gli arbitri che con la società per motivi di calciomercato. "Dispiace vedere che è la seconda volta che finiamo in dieci in una finale contro l'Arsenal dopo quella di Fa Cup. L'espulsione di Pedro non l'ho proprio capita. E mi hanno detto che su Willian era rigore ma dobbiamo accettare le decisioni" la punzecchiatura di Conte all'arbitro della Community Shield.



Secca anche la risposta ai cronisti che gli chiedono se è contento del mercato: "In futuro spero di non dover più rispondere a domande come questa. Non posso che rispondere con le cose che dico da tempo, sarei disonesto se la pensassi diversamente. Dobbiamo migliorare e in fretta". I Blues hanno perso Terry e Matic mentre Diego Costa è praticamente fuori rosa, sono arrivati Caballero, Rudiger, Bakayoko e Morata ma Lukaku è andato allo United e la Juve ritiene incedibile Alex Sandro.