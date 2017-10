Chelsea, Conte: "Ancelotti? Sono tutte cavolate"

Antonio Conte sotto attacco: alla vigilia della trasferta di Bournemouth il manager del Chelsea si è dovuto difendere dal fuoco incrociato della stampa inglese, che ha rilanciato le voci di un suo possibile imminente esonero (con Ancelotti in pole come sostituto).



"Sono tutte cavolate", ha risposto stizzito Conte, che ha negato qualsiasi dissapore con la squadra o la dirigenza. Complici i risultati scadenti di questo inizio di stagione, sono ormai diverse settimane che si susseguono i rumors di un possibile esonero. "Si sentono tantissime cavolate attorno a noi, ma è già capitato. C'è chi vuole creare artificialmente problemi tra me e lo spogliatoio. Ritengo che sia una totale mancanza di rispetto riempire i giornali con storie senza senso".



Conte ha però assicurato di non sentirsi sotto pressione. "È evidente che non mi conoscete perché per me questa situazione è una passeggiata. Non potete immaginare la pressione che si prova a guidare la nazionale del proprio Paese durante un Mondiale o un Europeo".