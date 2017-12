Chelsea, Conte alza bandiera bianca: "Il City dominerà il mondo"

Il primo posto è un miraggio irreale, inutile coltivare false speranze. Schietto e pragmatico come sempre, Antonio Conte cambia obiettivo per il suo Chelsea, alla vigilia della gara internacontro il Southampton.



"Bisogna essere realisti - ha sferzato i suoi il manager italiano -. Nelle ultime nove giornate, abbiamo vinto sette partite, pareggiata una e persa un'altra. Eppure il distacco è aumentato. Il Manchester City (ora a +14 ndr) continua a vincere, sta costruendo una squadra destinata a dominare in Europa e nel mondo. Di sicuro non è una sorpresa per me e a inizio stagione tutti dicevano che il titolo sarebbe stata una questione fra le due squadre di Manchester. Durante l’ultimo mercato il City ha centrato i propri obiettivi e creato una squadra importante, forte anche in Europa".



E proprio a proposito di mercato l'allenatore dei Blues ha aggiunto: "Dovete chiedere alla società chi arriva e chi parte. Posso dare la mia opinione ma l’ultima parola spetta alla società e devo rispettare ogni decisione che verrà presa”.