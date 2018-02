Chelsea, Conte a rischio esonero: si scalda Luis Enrique

La sconfitta casalinga contro il Bournemouth ha sollevato dubbi in casa Chelsea. Sul banco degli imputati c’è il tecnico Antonio Conte. I rapporti non idilliaci con la dirigenza sono ormai noti tanto quanto le divergenze sul mercato. La classifica poi dice terzo posto in coabitazione con il Liverpool ma con l’obbligo di guardarsi alle spalle perché dietro, non troppo, lontano solo due punti c’è il Totthenam. E allora la possibilità di trovarsi a fine stagione fuori dalla Champions è concreta, tanto più che la vetta occupata dal City dista ormai 18 punti.



Già la Champions, quella che metterà di fronte agli inglesi il Barcellona, non proprio la squadra più semplice da affrontare (andata il 20 febbraio, ritorno il 14 marzo al Camp Nou. I giornali inglesi ne sono già certi: l’avventura di Conte sulla panchina del Chelsea è agli sgoccioli e secondo indiscrezioni di mercato lui sarebbe disposto a tornare sulla panchina della nazionale italiana. L'attuale guida dei Blues è, così come dichiarato dal nuovo commissario delle Figc Fabbricini, tra i tra i papabili per quella panchina insieme ad Ancelotti, Ranieri e Mancini.



Abramovich riflette da tempo sul futuro del tecnico italiano: resta da capire se sarà un addio a fine stagione o se i prossimi impegni di campionato (Watford e West Bromwich Albion) Champions potrebbero essere determinanti. Mentre sembrano esserci pochi dubbi sul successore. Perchè tutto porta a Luis Enrique, l’ex allenatore del Barcellona che coi balugrana ha vinto 2 campionati, 1 champions, e 3 coppe del re e che è fermo da un anno dopo aver lasciato il Camp Nou, sembra aver bruciato superato Simeone e Allegri nelle preferenze di Abramovich.