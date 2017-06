Chelsea campione, Conte: "Con quell'eredità non era facile"

"Antonio, Antonio, Antonio". Non è Stamford Bridge, ma è comunque una notte di festa con i tifosi del Chelsea arrivati a Birmingham a vedere la partita decisiva con il Wba. Antonio Conte se la gode tutta. Ecco gli stralci principali delle sue interviste post-gara ai media inglesi.



"Questo è un grande successo per i giocatori. Li ringrazio per l'impegno e per la fatica. Mi hanno dimostrato la voglia di provare a fare grandi cose in questa stagione. I cambi? Ho pensato che Hazard e Pedro fossero stanchi e che avessimo bisogno di più energia. Michi Batshuayi mi ha ripagato, è stato grande. Non era facile per me arrivare in Inghilterra e provare abitudini diverse, una lingua diversa ed ereditare giocatori dopo una brutta stagione"



"La decisione di cambiare modulo ha cambiato la nostra stagione. Dovevamo cambiare qualcosa e trovare un nuovo sistema per la squadra. In mente avevo quest'opzione di giocare col 3-4-3 perché sapevo di avere i giocatori per farlo. Non siamo stati fortunati, abbiamo fatto un grande lavoro. E ora è importante riposare: è già una grande stagione, ma ora possiamo vincere ancge l'FA Cup"



"Ogni partita mi sento come se fossi anch'io in campo con i miei giocatori. Mostro la mia passione e la mia volontà, il mio desiderio di stare con i giocatori in ogni momento della partita. Questo sono io, io sono così. Nel presente e in passato sto con i miei giocatori nelle situazioni positive e negative. Abbiamo vinto questo titolo insieme".