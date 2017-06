Chelsea, Batshuayi e la passione per Dragon Ball

Michy Batshuayi non vive un gran momento al Chelsea, sia per lo scarso minutaggio che gli riserva Antonio Conte, sia per i risultati altalenanti dei Blues. Ma, fuori dal campo, è tutta un'altra cosa: l'attaccante belga su Instagram ha svelato una passione nascosta. Vestito con la maglia Nba dei Lakers, Batshuayi ha mostrato una sorta di museo a tema Dragon Ball (mangia giapponese dalla fama internazionale) con tanto di statua di Goku in versione Super Sayan!

Having fun in my personal museum don't judge my slippers