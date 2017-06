Chelsea, altro trionfo per Conte: eletto allenatore dell'anno in Premier

Per Antonio Conte è un periodo davvero da incorniciare. Il tecnico del Chelsea è stato eletto dalla Premier League allenatore della stagione ed è stato votato dai colleghi come miglior tecnico dell'anno. Un doppio trionfo dunque dopo la conquista del campionato con i Blues, una conquista inaspettata all'inizio del torneo e per questo ancora più bella e di valore.



I successi individuali dimostrano quanto sia stato buono il lavoro di Conte: la squadra londinese ha conquistato la bellezza di 30 vittorie in 38 giornate. E manca ancora la finale di FA Cup contro l'Arsenal in programma il 28 maggio: la bacheca potrebbe arricchirsi ulteriormente...

Congratulations to Antonio Conte - named Barclays Premier League Manager of the Year! pic.twitter.com/K5xPEro8Os — Chelsea FC (@ChelseaFC) 22 maggio 2017