Chelsea, allena ancora Conte: Sarri aspetta

Le foto del primo allenamento stagionale 2018/19 del Chelsea avevano fatto scalpore: troppo rumorsa l'assenza di Antonio Conte, nonostante fosse impegnato sul campo a dirigere i giocatori pur se da allenatore sfiduciato. Oggi i Blues hanno cambiato registro, anche per le reazioni del mondo dell'informazione e dei social, e l'ex ct azzurro viene mostrato in tre delle dieci immagini pubblicate su Chelseafc.com.



La situazione, ad ogni modo, rimane paradossale. L'addio di Conte è certo almeno quanto l'arrivo di Maurizio Sarri eppure entrambi sono in attesa di novità: il primo di un esonero pagato fino all'ultimo euro (è sotto contratto fino al 2019), il secondo che Roman Abramovich si metta d'accordo con Napoli e Aurelio de Laurentiis per riuscire finalmente a liberarlo.



Nelle ultime ore, come riportato dal Corriere dello Sport, una telefonata tra i due presidente sembrava essere stata risolutiva ma ancora non ci siamo. Intanto la Premier League si avvicina così come la fine del calciomercato e il Chelsea non ha ancora un allenatore in tutto per tutto.