Chelsea, Alice mette nei guai Morata per un video

Bufera social per Alvaro Morata, tradito involontariamente dalla moglie. Alice Campello, infatti, pubblica su Instagram un video della coppia mentre balla in casa, la parte incriminata arriva nel finale quando lei salta in braccio allo spagnolo. "Ma non avevi male alla schiena?" hanno iniziato a scrivere tanti tifosi Blues nella bacheca della Campello che quindi ha rimosso la clip.



Allora è dovuto intervenire Morata in prima persona commentando: "È un video vecchio, non sono infortunato e sono a disposizione per la partita contro il WBA. Un sacco di critiche ma non ho alcun problema". Caso chiuso ma solo parzialmente, visto che qualche giorno fa Conte aveva lanciato l'allarme: "Morata potrebbe stare fuori tutta la stagione". Chi ha ragione?

IL VIDEO DELLA CAMPELLO