Chelsea, Abramovich pensa a cedere la società

Dopo le voci sul Liverpool, un'altra big del calcio inglese potrebbe cambiare proprietà: secondo il Sunday Times, Roman Abramovich starebbe valutando la possibilità di cedere il Chelsea. Il patron russo avrebbe contattato la banca d'affari americana Raine Group, che avrebbe valutato la società in due miliardi di sterline (oltre due miliardi e duecento milioni di euro): se la cessione andasse in porto costituirebbe un nuovo record, il precedente riguarda il Manchester United venduto nel 2006 per 790 milioni di sterline.



Secondo il domenicale britannico, Abramovich avrebbe preso questa decisione a causa del mancato rinnovo del visto di soggiorno che non gli consente di fare affari nel Regno Unito, nonostante nel frattempo abbia ottenuto la cittadinanza israeliana. Già a febbraio era stata ventilata questa ipotesi e, allora come oggi, il Chelsea aveva seccamente smentito.