Charlton-Coventry, partita sospesa per lancio di maiali in campo

"Gara interrotta: maialini in campo". La comunicazione è arrivata via Twitter dal profilo del Charlton, che poi con la tipica ironia british ha tenuto a precisare: "(Non quelli veri)". Charlton-Coventry di League One sarà infatti ricordata per questa particolare forma di protesta organizzata dalle due tifoserie, che hanno lanciato sul terreno di gioco centinaia di maialini di plastica costringendo l'arbitro ad interrompere il match per diversi minuti. Da tempo i tifosi del Charlton sono impegnati in una battaglia per cacciare il proprietario del club Roland Duchatelet e hanno trovato l'appoggio anche dei supporters del Coventry. Sei minuti dopo "l'invasione di campo", la partita è ripresa, giusto il tempo di far uscire tutti i maialini...

#Charlton - #Coventry, in campo volano centinaia di maialini giocattolo, lanciati dai tifosi per protesta pic.twitter.com/HJETXCxNpo — SottoLaCurva (@sottolacurva) 15 ottobre 2016