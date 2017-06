Chapecoense, Ruschel già cammina: "Grazie a tutti, sto meglio"

Alan Ruschel è uno dei pochi superstiti dell'incidente aereo che ha colpito la Chapecoense, il difensore 27enne era stato il primo ad essere soccorso dopo lo schianto in Colombia ed è il primo a mandare un messaggio di speranza. Ruschel aveva rimediato fratture multiple ma ora è tornato anche a camminare, come testimonia un video su Twitter in cui il giocatore prova anche a sorridere: "Vorrei dire a tutti che sto recuperando bene, tornerò presto in Brasile. Voglio ringraziare tutti per l'affetto e il supporto ricevuto".