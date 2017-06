Chapecoense, Neto si sveglia e chiede: "Com'è finita la partita?"

Hélio Hermito Zampier Neto, semplicemente Neto, è uno dei tre giocatori sopravvissuti al disastro aereo che ha sconvolto la Chapecoense. Il difensore brasiliano, 31 anni, era stato posto in coma indotto per consentire un miglior recupero fisico ed è stato svegliato per capire in che condizioni psicologiche fosse.



Neto, però, non ha ricordato nulla dell'accaduto e anzi ha chiesto come fosse finita la partita contro l'Atletico Nacional, cioè quella che la Chape avrebbe dovuto giocare in Copa Sudamericana senza la tragedia avvenuta in Colombia.



Gli psicologi hanno scelto di non rivelare nulla del disastro aereo per non compromettere il recupero del giocatore: "Le prossime ore saranno decisive ma registriamo progressi" hanno detto i responsabili dell'ospedale.