Chapecoense, incredibile beffa: multata per non aver giocato

Sconfitta 3-0 a tavolino per entrambe le squadre, due punti di penalizzazione e una multa di 100mila reais (circa 28mila euro): sono le incredibili e discutibili decisioni della Federcalcio brasiliana prese nei confronti di Chapecoense e Atletico Mineiro. Il motivo? Non aver giocato l'ultima giornata del campionato brasiliano.

Dopo la tragedia nei cieli della Colombia dello scorso 28 novembre in cui morirono 71 persone (tra cui praticamente tutta la rosa della Chape), il 1 dicembre i dirigenti dei due club avevano ovviamente deciso di non giocare il match. Ma già nelle prime ore dopo la decisione, erano arrivate notizie di pressioni della Federcalcio per giocare comunque, con l'Under 20, e far diventare il match "una grande commemorazione".

Lo stadio invece è rimasto chiuso, le due squadre non si sono presentate, ma la CFB ha mandato comunque i quattro arbitri e poi ha penalizzato e multato le due squadre. Una decisione che ovviamente ha scandalizzato mezzo mondo, arrivata proprio nella giornata in cui le altre squadre del Brasileirao hanno tributato un altro omaggio alla formazione scomparsa, a cui è stata anche assegnata d'ufficio la Copa Sudamericana.