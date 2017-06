Chapecoense, il video del sopravvissuto subito dopo lo schianto

Quattro giorni dopo lo schianto dell'aereo in cui viaggiava il club brasiliano della Chapeconese, la polizia colombiana ha divulgato un video che mostra i drammatici momenti dei primi soccorsi.



Nelle immagini compare il tecnico di volo Erwin Tumiri, uno dei sei sopravvissuti all'incidente. L'agente colombiano Willingtong Rodriguez cerca di parlargli: "Le fa male lo stomaco?" e l'uomo risponde: "No, solo le braccia e la schiena". Il boliviano inizia allora a chiamare il nome dei suoi colleghi: "Alex, Angel, David?" ma non riceve risposta. L'agente prova a calmarlo, ma Tumiri inizia a piangere: "Il mio equipaggio...".