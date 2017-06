Chapecoense, il monte dello schianto aereo intitolato al club

Addio Cerro El Gordo, benvenuto Cerro Chapecoense. Il Consiglio Municipale del comune colombiano de La Union ha deciso di intitolare la montagna teatro dello schianto aereo al club brasiliano per "omaggiare le vittime" ha detto il governatore del dipartimento di Antioquia, Luis Pérez, prima di aggiungere: "Vogliamo in questo modo ricordare tutti coloro che morirono tragicamente. Il Cerro Chapecoense diventerà anche un luogo di pellegrinaggio, un luogo per i turisti che vogliono venire a vedere dove avvenne l'incidente".