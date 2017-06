Chapecoense, Danilo ricordato dalla sorella Daniele con un tatuaggio: "Eterno amore"

Daniele Padilha ha voluto ricordare il fratello Danilo, portiere della Chapecoense morto in seguito alla tragedia aerea che ha colpito la squadra brasiliana. Lo ha fatto con un tatuaggio sulla schiena: il giocatore appare con un'aureola in testa. La donna ha pubblicato la foto sul suo profilo Facebook aggiungendo queste commoventi parole: "Il mio angelo per sempre nella mia storia, nei miei ricordi, nelle mie preghiere, nei miei pensieri. Per sempre nel mio cuore, stampato sul mio corpo. Fratello, eterno amore, maglia numero uno".