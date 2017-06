Chapecoense, anche Gudjohnsen con Dinho: "C'è posto per me?"

Un altro campione verso fine carriera, un altro ex Barcellona, si candida per giocare con la Chapecoense. La tragedia che ha colpito la squadra brasiliana ha scosso tutto il mondo del calcio e da quando è accaduto sono state diverse le iniziative dei protagonisti del pallone volte a centrare l'obiettivo di far ripartite il club. Fuoriclasse come Riquelme e Ronaldinho stanno pensando di offrire il loro contributo in campo per risollevare la squadra, ma c’è anche chi si è candidato ufficialmente: Eidur Gudjohnsen. L’attaccante classe '78, ex di Chelsea e Barcellona, ha giocato l’Europeo con l’Islanda e dopo aver concluso la sua ultima esperienza con il Pune City in India, è svincolato. Con un post su Twitter Gudjohnsen ha avanzato la propria candidatura: “Con tutto il dovuto rispetto, vorrei giocare con la Chapecoense se loro hanno un posto per me. Se non altro per giocare di nuovo con Ronaldinho. #forzachape”.

Out of respect i would play for @ChapecoenseReal if they have a place for me! If not just to play with @10Ronaldinho again #ForcaChape — Eidur Gudjohnsen (@Eidur22Official) 4 dicembre 2016