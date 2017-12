Championship, quarto uomo ko a Norwich: lo sostituisce il tifoso

Immaginate di andare allo stadio a vedere la vostra squadra del cuore e finire la partita indossando la casacca ufficiale del quarto uomo e segnalando 10 minuti di recupero. È quello che è successo a David Thornhill, tifoso del Norwich che da anni frequenta assiduamente lo stadio di Carrow Road.

'Spud', questo il soprannome dell'uomo, lo scorso weekend ha vissuto una vera e propria favola, un'esperienza che difficilmente potrà dimenticare. All'88' di una gara molto tirata, in quel momento sul punteggio di 1-1, uno dei guardalinee, Mark Jones, è costretto a dare forfait per via di un infortunio. A prenderne il posto, come da regolamento, il 4° uomo Andy Davie, ma a quel punto si presenta il problema di sostituire quest'ultimo.

Al termine di una lunga chiacchierata fra l'arbitro e i capitani delle squadre, viene deciso di portare a termine la partita e che sarà proprio Spud a sostituire il 4° uomo. Il tifoso del Norwich, visibilmente emozionato e acclamato da tutto il pubblico, scende dagli spalti per raggiungere il terreno di gioco, prende la lavagnetta in mano e indossa la giacchetta ufficiale da quarto arbitro.

Dopo un recupero record di 10 minuti, poi diventati 13, la partita si è conclusa regolarmente col punteggio di 1-1 e al fischio finale Thornill, intervistato dai giornalisti incuriositi dall'episodio, ha minimizzato l'accaduto: "Credo di non aver fatto nulla di particolare e tutta questa attenzione mediatica un po' mi imbarazza". Non è difficile da credere, ma è un imbarazzo più che sopportabile per essere stato protagonista inatteso sul terreno di gioco.