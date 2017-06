Champions League, Benfica-Napoli sarà diretta da Lahoz

Sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz ad arbitrare Benfica-Napoli, in programma martedì sera al 'Da Luz' di Lisbona e match decisivo per entrambe le squadre per gli ottavi di Champions. Lo ha reso noto l'Uefa. Il fischietto iberico ha già diretto gli azzurri nella trasferta a Wolfsburg e valida per l'Europa League il 16 aprile 2015 e terminata con la vittoria del Napoli 4-1.