Champions, i club in pressing sull'Uefa: obiettivo Var dagli ottavi

Il presidente dell'Uefa Ceferin ha espresso due giorni fa i suoi dubbi sulla Var ("Non sono ancora convinto di questa tecnologia, esistono aspetti poco chiari") ma la situazione potrebbe cambiare.



Secondo la Gazzetta dello Sport le società, a cominiciare dalla Juventus di Andrea Agnelli (che è anche presidente dell'ECA, Associazione dei Club Europei), insistono per l'introduzione della moviola in campo in Champions già in questa edizione a partire dagli ottavi di finale mentre la federazione continentale vorrebbe il 'rinvio' alla prossima stagione.



La Rosea spiega che oggi a Montecarlo, dove si svolgerà il sorteggio dei gironi, la commissione interclub studierà una proposta da sottoporre all'Esecutivo Uefa del 27 settembre. Non è detta quindi l'ultima parola.