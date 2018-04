Champions e mercato, leghe europee all'attacco dell'Uefa

La nuova Champions non piace. Almeno, non a tutti. Il format dei premi studiato dall'Uefa per le prossime stagioni è stato bocciato dall'assemblea delle leghe europee che si è riunita a Edimburgo sotto il nuovo nome di European League. "Il nuovo modello non è vantaggioso per migliorare l’equilibrio competitivo nel calcio europeo. Il nuovo modello di distribuzione aumenta ulteriormente le differenze economiche e finanziarie tra i club della stessa lega. L’inclusione del nuovo coefficiente storico tra i criteri di distribuzione favorisce i club che partecipano ripetutamente alle coppe o i club che storicamente hanno vinto titoli. Alcune proposte per affrontare questo squilibrio continuo e crescente sono state suggerite e saranno presentate alle parti interessate in occasione della prossima riunione del consiglio per la strategia calcistica".



Sotto accusa finisce anche l'anticipazione della chiusura del mercato estivo: "Sull’armonizzazione della finestra del mercato estivo, è stata presentata una proposta che acconsentirebbe a chiudere la finestra di trasferimento nelle rispettive leghe dal prossimo periodo estivo entro e non oltre il 31 agosto alle ore 24. La data di chiusura del 31 agosto assicurerà che tutti i trasferimenti dei giocatori siano conclusi dopo che i turni di qualificazione per le competizioni europee per club si siano svolti”.



"È deludente - ha spiegato l'ex dirigente Uefa Lars Christer Olsson - che il problema dell’equilibrio competitivo non sia stato ancora affrontato. Questo è un problema fondamentale per noi e nei prossimi mesi lavoreremo duramente per creare un modello più giusto e migliore per la distribuzione finanziaria"