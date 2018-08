Champions, attesa per i sorteggi: le quattro fasce

Cresce l'attesa per le italiane impegnate in Champions League. Venerdì alle 18 a Montecarlo andrà in scena il sorteggio degli 8 gironi (prima giornata il 18-19 settembre, ultima l'11-12 dicembre) e sono davvero tanti i pericoli per le nostre squadre, ovvero Juventus, Napoli, Roma e Inter. I bianconeri sono in prima fascia, gli azzurri e i capitolini in seconda (ma non potranno affrontarsi) mentre i nerazzurri in quarta (ancora più concreto il rischio di un raggruppamento di ferro per la squadra di Luciano Spalletti).



PRIMA FASCIA

Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Psg, Lokomotiv Mosca.



SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma, Benfica



TERZA FASCIA

Liverpool, Schalke 04, Lione, Monaco, Cska Mosca, Ajax, Psv, Valencia



QUARTA FASCIA

Viktoria Plzen, Brugge, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Young Boys, Aek Atene, Stella Rossa



Nel corso della serata al Grimaldi Forum verrà assegnato il premio di "Uefa player of the year" (in corsa Ronaldo, Salah e Modric) e sono previsti anche riconoscimenti per i migliori giocatori, ruolo per ruolo, della scorsa edizione. Tra i portieri, sono candidati Gigi Buffon, unico italiano, e Alisson, unico altro (ex) rappresentante di una squadra italiana, oltre a Keylor Navas. Sette su 12 candidati (tre per ruolo) erano titolari del Real. Uno solo se n'è andato, CR7, e bisognerà vedere quanto peserà sulla rincorsa dei blancos ad un clamoroso poker.