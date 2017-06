Cesena, Lugaresi all'attacco: "Totti ha detto che il rigore era netto? Fa come Pinocchio"

Non si placa in casa Cesena la rabbia per il contestato rigore che ha consentito alla Roma di qualificarsi in extremis alle semifinali di Coppa Italia. Dopo le parole del tecnico Camplone, è il turno del presidente Lugaresi. "Ieri sera, nel dopo partita, in diretta, Totti ha detto che il rigore contro il Cesena era netto! Una assurdità. Ho capito solo dopo qualche istante che il grande Francesco stava solo provando un nuovo spot pubblicitario dove interpreta, e in questo caso piuttosto bene, PINOCCHIO!" ha scritto sul suo profilo Facebook il numero uno dei bianconeri.