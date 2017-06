Cesena, furia Camplone: "Il rigore? L'ha visto solo l'arbitro..."

"Il rigore? Forse è meglio se non dico nulla". E' amareggiato il tecnico del Cesena, Andrea Camplone, che ha visto sfumare i possibili supllementari di Coppa Italia al 95' su rigore: "Dalla panchina non l'avevo visto, le vedo adesso: l'ha visto solo l'arbitro, ma evidentemente si èsentito di darlo".



Per il resto complimenti alla squadra che ha fatto una gran gara: "Abbiamo fatto una partita importante, quello che avevo chiesto ai ragazzi - aggiunge l'allenatore bianconero a Rai Sport - Abbiamo tenuto testa alla Roma, peccato aver sprecato le occasioni nel primo tempo, poi è normale che esca la qualità dei giocatori giallorossi".