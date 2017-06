Cerci di nuovo convocato nell'Atletico Madrid per la Coppa

Della serie: a volte ritornano. Alessio Cerci, colui che, secondo le dichiarazioni della compagna, avrebbe dovuto sfondare nel "calcio che conta", è stato convocato dal Cholo per il ritorno di Coppa del Re contro il Guijuelo. Una partita non certo di cartello, considerando che l'andata è finita 6-0 per gli uomini di Simeone. Gli ultimi minuti giocati da Cerci in maglia biancorossa risalgono al 14 dicembre del 2014, quando l'Atletico Madrid venne sconfitto dal Villarreal per 1-0.



Simeone ha detto alla stampa: "Non lascio mai nessuno da parte. Sono il primo a dare delle opportunità. [Cerci] ha avuto delle difficoltà, ora potrebbe mettere minuti nelle gambe per sentirsi di nuovo un calciatore". Questa chance però non cambia i piani di società e giocatore per il futuro. L'ex giocatore di Roma, Fiorentina, Torino e Milan con ogni probabilità tornerà in Italia già a gennaio. Destinazione? Bologna, ma anche Roma sponda biancoceleste o Torino.