Celta Vigo, Giuseppe Rossi: "Intervento perfettamente riuscito"

Giuseppe Rossi non molla mai. Dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico per l'ennesima rottura del legamento crociato della sua vita calcistica, l'attaccante del Celta Vigo ha voluto mandare un messaggio ai suoi tifosi tramite Twitter: "Operazione perfettamente riuscita, comincia il countdown verso il mio rientro. Grazie a tutti per il supporto".

Non è semplice recuperare a 30 anni da un infortunio del genere, soprattutto se non è il primo e se il fisico ha già dimostrato di poterti abbandonare in qualsiasi momento. Ma l'ex giocatore della Fiorentina non ha intenzione di smettere di giocare, come già aveva confermato nei giorni scorsi il suo procuratore.

L'obiettivo di Giuseppe Rossi è quello di tornare in campo entro la fine dell'anno solare, ma adesso c'è da capire se il Celta vorrà puntare ancora su di lui o se l'attaccante italiano dovrà cercarsi una nuova squadra.