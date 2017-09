Cellino: "Ha prevalso la fronda pro-Lotito? Ma vaff..."

Già nella conferenza stampa di presentazione aveva regalato spettacolo. Massimo Cellino ha mostrato ancora una volta la sua indole vulcanica. Al termine dell'ennesima assemblea elettiva senza numero legale, che porta la Lega B verso il commissariamento, il presidente del Brescia ha tuonato: "Ha prevalso la fronda pro-Lotito? "Ma vaff... Lotito è in Serie A e faccia il lavoro di Serie A. Claudio vuol fare molte volte il bene e non aiuta. Adesso ci sono io, e l'aiuto io la Serie B. Che lui aiuti la Serie A".



L'ex patron del Cagliari e del Leeds non ha risparmiato critiche nei confronti dell'intero sistema: "Dopo cinque anni ho ritrovato un calcio ormai inquinato politicamente dalla Capitale, un calcio malato. Ho l'impressione che si parli troppo di commissari ma ho la vaga sensazione che il vero commissariato in questa realtà calcistica sia il nostro presidente federale Tavecchio".