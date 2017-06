Ceferin: "Pensiamo al tetto salariale per il futuro"

"I club più ricchi stanno diventando sempre più ricchi e il divario tra loro e il resto è sempre più grande". Nel calcio, come nella vita reale, la forbice si allarga sempre di più: così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sta riflettendo sull'opportunità di cambiare le cose.



“In futuro dovremo prendere in considerazione seriamente la possibilità di limitare i budget dei club per i salari dei giocatori - ha detto Ceferin al settimanale sloveno Mladina -. L’introduzione di un tetto dovrebbe obbligare i club a essere più razionali. Sarà una grande battaglia e vincere sarebbe a mio avviso un cambiamento storico".



Il Fair Play finanziario, storica battaglia condotta da Michel Platini, si sta rivelando al momento un'arma non completamente efficace, considerando le nuove norme introdotte dall'Uefa stessa per indurre gli imprenditori asiatici e americani agli investimenti e soprattutto la possibilità che hanno i club di aggirare le norme stesse. Così, per far partire la vera rivoluzione servono nuove idee. Ceferin, però, non ha stabilito ancora i tempi.