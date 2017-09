Ceferin: "Fair Play Finanziario da modernizzare e adattare"

"E' un momento cruciale, il Fair play finanziario è stato introdotto per dare stabilità al sistema calcio, ma i tempi stanno cambiando e dobbiamo adattarlo, modernizzarlo. Insomma, dobbiamo fare qualcosa dare equilibrio alla competizione sportiva, perché il divario tra le grandi e piccoli club è sempre più grande". Così il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, intervistato dalla tv tedesca ARD a un anno dal suo insediamento.



"Io non credo che siamo in grado di fermare questo sviluppo completamente, ma siamo in grado di rallentarlo e dobbiamo fare qualcosa", aggiunge il dirigente sloveno che dice di avere "molte idee in testa: penso, ad esempio, a una più stringente limitazione dei giocatori tesserati e alla limitazione dei prestiti. Alcuni club ne hanno dati 50 giocatori, di cui molti giovani talenti di 18-19 anni, poi magari acquistano un 30enne solo per indebolire gli altri club".



Il n.1 della Federcalcio europea si è poi detto favorevole ad anticipare la chiusura del mercato estivo (è di oggi la notizia della rivoluzione in Premier), prima dell'inizio della stagione: "Sì, credo che la finestra per i trasferimenti sia aperta troppo a lungo, è strano che si possa iniziare la stagione giocando per un club e poi magari giocare per un altra squadra subito dopo e questo non è buono in senso sportivo. Insomma, dobbiamo ridurre i tempi di trasferimento"