Ceferin: "Calciomercato folle. Chi sgarra, verrà punito"

Aleksander Ceferin, presidente dell'Uefa da quasi un anno, promette battaglia a chi non seguirà le regole del calciomercato, soprattutto in ottica Fair Play Finanziario: "I club conoscono i regolamenti, altrimenti glieli ricorderemo - le parole alla Gazzetta dello Sport -. Non conta la dimensione o il prestigio della squadra in questione: chi sgarra, verrà punito anche con l'esclusione dalle competizioni europee".



Ceferin conferma le sensazioni di un "calciomercato folle" e individua il problema: "Non esistono business senza limiti ma escono troppi soldi dal sistema calcio: troppo alte le percentuali che incassano i procuratori. Ma noi studiamo anche il tetto ai salari, la luxury tax e pure un limite ai prestiti: ne parleremo all'Unione Europea. Non è possibile che certi club abbiano sotto contratto anche 100 giocatori e poi li prestino in giro, anche se magari hanno 30anni, solo per controllare il mercato. In tal senso, la prima squadra della lista è un'italiana".



Il presidente Uefa vedrebbe di buon occhio Andrea Agnelli al vertice dell'ECA (Associazione dei Club Europei): "Lo considero più un amico che un collega, giovane, istruito e competente: con lui una soluzione si trova sempre".