Catania, Lo Monaco: "Serie B a 19? Facciamo la rivoluzione"

"È una cosa assolutamente illegale, non praticabile, andrebbe contro tutto e soprattutto contro le regole". Pietro Lo Monaco va all'attacco (preventivo) della Figc: l'ipotesi della Serie B a 19 squadre prende sempre più corpo e l'a.d. del Catania non ci sta. Così annuncia una reazione veemente nel caso in cui di optasse davvero per il blocco dei ripescaggi che escluderebbe a priori i siciliani dal campionato cadetto.



"Non penso che nessuno si prenda la responsabilità di andare contro la legge, sarebbe abuso di ufficio - ha detto Lo Monaco a tuttomercatoweb.com -. Oggi comunque ci sarà una conferenza di tutti i club interessati, anche perché, e in questo caso parlo per noi, abbiamo fatto tutto per bene, pagando ogni singola cosa nel pieno rispetto di quanto ci sia stato richiesto: non si può cambiare adesso, altrimenti sarà una rivoluzione totale, noi ci tuteleremo in tutte le sedi opportune. I ripescaggi, benché tanti club li definiscano illegali, sono assolutamente un nostro regolare diritto, che tuteleremo in quanto tale".