Cassano: "Non vado in Cina e Brasile. Buffon può giocare fino a 45 anni"

"Voglio capire se posso ancora farcela, servono un presidente e un allenatore che abbiano fiducia in me al 100%, altrimenti lasciamo stare. Se invece li trovo, sono pronto. Firmo in bianco, di soldi ne ho guadagnati abbastanza. Non gioco da un anno ma comunque mi alleno tutti i giorni con il programma del mio ex preparatore". Antonio Cassano, in un'intervista al Corriere della Sera, ribadisce di non avere ancora chiuso con il calcio giocato dopo la breve, anzi brevissima, esperienza al Verona la scorsa estate.



Il 35enne esclude categoricamente due ipotesi per il futuro: "Un'esperienza in Cina? Stupidate. Per me tutti sono liberi di fare ciò che vogliono, ma chi va a giocare in Cina dovrebbe dirlo che lo fa per i soldi. Non ricordo neppure il nome della squadra che mi vuole. In Brasile? Questa la ricordo, il Botafogo. Ma non fa per me".



FantAntonio riserva quindi giudizi più che positivi su Buffon: "E' il numero 1. A Bergamo ha parato di tutto, come fa uno così a non giocare più? Un portiere può andare avanti fino a 45 anni. Io fui l'ultimo a segnargli un gol prima che battesse il record di imbattibilità? Con la Samp, ma alla fine perdemmo. Il terreno era bagnatissimo, feci gol con la punta del piede. O Gigi lo freghi sul tempo, oppure con lui in porta non passa un ragno. Per me la Juve vincerà ancora lo scudetto".



Parole lusinghiere anche per Francesco Totti: "L'ho appena sentito al telefono. Mi ha detto che stava seguendo l'allenamento. Non ci ho più visto: 'Che guardi a fare l'allenamento, tu devi ancora giocare'. Rideva. Totti 10, in assoluto".



Spazio infine a una considerazione su quanto è accaduto in Figc: "Per me c'è una sola persona nata per fare il presidente della Federcalcio: Damiano Tommasi. Competente, leale, non ruba. Io non sono credibile? Bene, chiedete di Damiano a Totti, Montella, Maldini, e vi diranno la stessa cosa. In Figc siamo ridotti male, serve una persona che conosca i problemi, che non faccia parole, ma fatti".