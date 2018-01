Cassano e l'ultima sfida: "Sono pronto al ritorno"

Non è detta l'utlima parola. Antonio Cassano, fermo da 615 giorni dopo la brevissima avventura con il Verona, non intende dare l'addio definitivo al calcio giocato. Come raccolto dalla Gazzetta dello Sport il fantasista barese non si ritiene affatti un ex ma al contrario un atleta a tutti gli effetti e sarebbe pronto per un'altra sfida: "Non ho mai avuto un infortunio importante in carriera e posso dare ancora tanto al calcio: peso 85 kg proprio come quando ero alla Sampdoria".



Ma quali sarebbero le squadre per le quali Cassano potrebbe tornare in campo: Entella, Parma, Spal e Sassuolo permetterebbero a Cassano di non allontanarsi troppo da Genova e rappresenterebbero opzioni molto gradite. Il tempo stringe e non è amico anche se FantAntonio continua ad allenarsi due volte al giorno al centro sportivo di Lavagna.