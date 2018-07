Cassano: "Cristiano Ronaldo? La Juve ha già vinto"

"Considerato che la Juve ha vinto sette campionati di fila la domanda è una sola: a quanti arriverà? Quest’anno lo scudetto possono darglielo ancora prima di iniziare". Antonio Cassano non ha dubbi: l'arrivo di Cristiano Ronaldo crea ulteriore squilibrio in Serie A.



"Di Ronaldo mi colpiscono i doni che gli ha fatto Madre Natura. Il fisico pazzesco ma soprattutto la testa, la costanza negli allenamenti, proprio quelli che io odiavo, la professionalità. Lo ammiro molto per la sua capacità di stare sempre sul pezzo. Rimarrà nella storia, per sempre, come uno dei più grandi. E se lo è proprio meritato questo successo, l’ha ottenuto con il talento ma soprattutto grazie alla serietà. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie Carolina al fianco, con la stabilità che ti danno i figli, anche la mia storia nel mondo del calcio avrebbe avuto ben altri risultati".".



"Il Real è più grande di qualsiasi campione, anche di uno che gli ha regalato 450 gol. Ha fatto a meno di Beckham, di Ronaldo il Fenomeno, di Raúl. Può sopravvivere anche alla sua partenza, ma l'affare l'hanno fatto tutti, da Andrea Agnelli ai venditori di panini dello Juventus Stadium. Cristiano vivrà una grande esperienza, la Juve gli paga un ricchissimo stipendio ma deve essere felice perché il prezzo del cartellino, poco sopra ai cento milioni di euro, è ottimo per un giocatore così forte".



"Non c'è rischio che il rendimento cali. Ronaldo lavora da sempre sul fisico in maniera assurda, maniacale. Ha 33 anni solo per l’anagrafe. E con il livello di questa Serie A può fare trenta, quaranta gol a stagione per parecchio tempo ancora. E Allegri è il miglior allenatore possibile per lui. Max l’ho avuto. È un vero fenomeno, e mi dispiace che qualcuno ancora lo sottovaluti. Lo gestirà bene. La qualità più grande di Allegri è l’intelligenza. Lascia spazio e fantasia ai calciatori, soprattutto a quelli bravi"



"Io amo Messi non in contrapposizione a Cristiano, ma perché per me è il più grande della storia, perché l’emozione che riesce a darmi è unica. Poi se devo razionalizzare e convincerla, le chiedo di trovarmi un altro che con questa continuità da quindici anni dà la palla come lui e segna come lui. A Ronaldo non manca niente, sia chiaro, ma il punto è un altro. A me piace da matti il tennis. Ecco, Cristiano è come Nadal, un atleta fantastico, costruito sul talento ma anche grazie al lavoro, alla volontà. Federer invece è Messi. È classe pura, artistica".