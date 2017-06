Caso Neymar, respinto il ricorso: rischia due anni di carcere

Guai in vista per Neymar. L'Alta Corte di Madrid ha respinto l'appello del fuoriclasse brasiliano, che con ogni probabilità sarà processato per frode e corruzione e rischia fino a due anni di carcere e 10 milioni di euro di multa. La vicenda, ormai nota, si riferisce al passaggio di Neymar dal Santos al Barcellona di quattro anni fa.

Il Barcellona aveva ufficializzato l'acquisto del brasiliano per 57,1 milioni di euro, di cui 40 alla famiglia e 17,1 divisi tra la società brasiliana e il fondo DIS, che deteneva il 40% del cartellino. Una denuncia dello stesso fondo DIS, però, ha fatto scattare un'indagine che ha accertato come il totale dell'operazione risultasse ammontare invece a 83,8 milioni di euro, frutto di contratti nascosti e stipulati tra il club catalano e quello brasiliano all'insaputa del DIS.

Respinti anche gli appelli dei due club, del padre-manager dell'attaccante, della madre Nadine Gonalvez da Silva, dell'azienda di famiglia N&N, del presidente del Santos, Odilio Rodrigues, e dell'ex n.1 del Barcellona, Sandro Rosell.