Caso Modric, Perez attacca l'Inter: "Mai visto, lo volevano gratis"

Il caso Modric è tutt'altro che chiuso: dopo il mancato approdo all'Inter per l'intransigenza del Real Madrid e la richiesta blancos di un'azione contro i nerazzurri da parte della Fifa, Florentino Perez torna ad alzare la voce. "Avrebbero voluto prendere Modric senza pagarlo, e questo non l'avevo mai visto prima": secondo l'Ansa il presidente del Real avrebbe pronunciato queste parole ai giornalisti durante il sorteggio dei gironi di Champions, un'intervista che dovrebbe uscire domani sui quotidiani italiani.



La risposta dell'Inter non si è fatta attendere. Una volta riportate le parole di Perez a Javier Zanetti, il vicepresidente argentino ha spiegato la posizione della società: "Sinceramente non ho sentito queste dichiarazioni, se ha davvero pronunciato queste parole le valuteremo nelle sedi opportune".