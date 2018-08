Caso Modric, la Fifa potrebbe non aprire l'inchiesta

Il sorteggio dei gironi di Champions League è stata una nuova occasione per Florentino Perez di tornare ad attaccare l'Inter per il caso Modric: "Certo che Luka è rimasto, hanno cercato di prendere un numero 10 come lui senza pagare un euro. Una cosa mai successa in vita mia" ha detto il presidente del Real Madrid. I blancos hanno anche operato un esposto alla Fifa ma, secondo la Gazzetta dello Sport, non porterà a sanzioni.



La relazione che i nerazzurri hanno inviato alla Fifa per spiegare la propria posizione racconta di come sia stato Vlado Lemic, durante la trattativa per Vrsaljko (che ha lo stesso agente di Modric), a proporlo assicurando come Perez avesse promesso al giocatore di liberarlo gratis. L'Inter ha non ha mai fatto offerte al Real Madrid, né imbastito una trattativa o firmato qualcosa con giocatore e procuratore: prima aspettava che la promessa di Florentino divenisse concreta, poi sarebbero stati fatti eventuali passi ufficiali in tal senso.



La Fifa sembra appoggiare la tesi nerazzurra tanto che potrebbe non aprire nemmeno l'inchiesta, la richiesta di spiegazioni è solo un atto preliminare e dovuto in seguito all'esposto di un club.