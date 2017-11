Caso Bergamini, nuova perizia: morto per soffocamento

"La mia famiglia ha lottato per una verità negata per 28 anni, consentitemi almeno questo: mio fratello è morto soffocato senza se e senza ma. Lo sapevo già attraverso i miei consulenti. Finalmente si riconosce la verità". Donata Bergamini, sorella di Denis, commenta così su Facebook il deposito ufficiale della perizia che prova come l'ex giocatore del Cosenza, scomparso il 19 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico, sia morto non per suicidio (gettandosi sotto un camion) ma per soffocamento (con un sacchetto di platica).



Il caso era stato archiviato come suicidio ma Eugenio Facciolla, procuratore di Castrovillari, lo ha riaperto. Gli indagati l'ex-fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e l'autista del camion, Raffaele Pisano.