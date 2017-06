Casillas, botta e risposta con un tifoso su Twitter

I social network sono una manna dal cielo per i tifosi di sport, perché permettono loro di interagire in ogni momento con gli idoli di sempre.



Tuttavia, bisogna considerare anche l'altra faccia della medaglia e spesso capita che tra gli utenti e le celebrità nascano dei diverbi. E' successo a Iker Casillas, di cedere alle provocazioni di un utente, che ha ironizzato sulle prestazioni in campo dello spagnolo: "Nessuno sa che la testa di manichino è sempre stato Casillas", recita il messaggio del provocatore, che ha cavalcato l'onda della "mannequin challenge", ultima tendenza virale sui social network, per irridere l'estremo difensore.



La risposta di Casillas, comunque, non si è fatta attendere. Il portiere del Porto ha allegato un video delle sue più grandi prodezze alla frase: "Prima di andare a dormire, guarda il video...procurati carta e penna e prendi appunti...ti chiederò la lezione...".



L'utente ha ribattuto a sua volta, rincarando la dose con un video delle azioni meno brillanti dell'ex Real: "Anche per te esame a sorpresa, però Iker, non lo dire alla stampa che ti ho passato le risposte..".