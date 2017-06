Carrarese, Baldini allenatore low cost: "Non avrò un euro"

Nell'immaginario collettivo Silvio Baldini resterà forse per sempre l'allenatore del calcio a Di Carlo. In carriera, ovviamente, ha fatto ben altro per cui vale la pena ricordarlo. E ora sarà di nuovo protagonista. A 58 anni è diventato il nuovo allenatore della Carrarese, società che partecipa al campionato di Lega Pro.



Baldini torna in panchina dopo sei anni (l'ultima esperienza in B al Vicenza) e ritrova la Carrarese a distanza di 20 anni. Nella sua carriera ha allenato (tra le altre) Chievo, Brescia, Empoli, Palermo, Parma, Lecce, Catania e Vicenza. Piazze importanti, spesso in A. Ora lui che è di Massa andrà a guidare la squadra della città rivale: "Sono di Massa - spiega lui alla Gazzetta dello Sport - ma amo Carrara. I miei figli sono nati qui. Abito a 4 chilometri dallo stadio".



L'aspetto particolare della vicenda, però, è un altro: "Allenerò gratis. I soldi non m’interessano, 60 o 70 mila euro in più non mi cambiano la vita. E' prevista solo una penale a carico della società in caso di esonero e un premio per la promozione in B. Ero stanco dello stress, di essere messo in discussione se la squadra perde o se sbaglio a mettere un giocatore".