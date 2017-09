Caronnese, non c'è il Var? Basta il fair play...

Un gesto bellissimo e meritevole di essere sottolineato dal campo della Caronnese, che dopo la vittoria per 3-2 ottenuta contro la Folgore Caratese balza al primo posto del girone A di Serie D in condivisione con il Gozzano.

A 10 minuti dal termine, sul risultato di 3-2 per i padroni di casa, su un rilancio lungo della Folgore il difensore centrale della Caronnese, il 19enne Costa, si scontra con il centravanti più esperto della squadra ospite, il classe 85 Moretti (ex giocatore della Caronnese). L'arbitro vede una gomitata dell'attaccante nei confronti di Costa e lo espelle, ma subito dopo il difensore va a parlare con il direttore di gara dicendogli di non aver ricevuto alcuna gomitata. L'arbitro torna così sulla sua decisione e la partita finisce 11 contro 11.

In assenza del Var ci ha pensato il fair play di Costa a fare giustizia.