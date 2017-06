Cardiff, squadra di universitari vicina all'Europa League

Pagano 150 sterline all'anno per giocare: servono per comprare le divise, le borse e semplicemente per partecipare al campionato. Sembra una squadra di amici e magari lo è davvero, il punto è che giocano nella Serie A gallese e stanno per compiere la grande impresa: qualificarsi all'Europa League. Parliamo del Cardiff Metropolitan Football Club ed è di fatto il club dell'università: in rosa, stando a quanto raccontato da Christian Edwards al Wales Online, ci sono soltanto studenti. Controllando sul sito ufficiale, effettivamente ci sono solo ragazzi nati negli Anni 90, la maggior parte dei quali tra i 20 e i 24 anni, con qualche eccezione. Più due fuoriquota (o forse parecchio fuori corso...): il portiere Richard Morgan, classe 1979, e il centrocampista Ryan Jenkins, 33 anni.



L'Ajax che si è appena qualificato in finale, tutto sommato, non è molto più vecchio, ma "forma" calciatori professionisti. Al Metropolitan no, lì crescono futuri "dottori" che solo l'anno scorso hanno ottenuto la promozione in serie A, in questa stagione hanno chiuso al sesto posto la regular season e hanno già superato il primo turno dei playoff: dovranno battere il Bangor per entrare nella storia. Dovessero farcela, parteciperebbero al primo turno preliminare: difficilmente arriveranno a sfidare le squadre dei grandi paesi, ma solo giocare un solo turno sarebbe già una grande impresa che onorerebbe il loro vecchio nome. Fino al 2012 questo club si chiamava Inter: disputare l'Europa League lo renderebbe davvero internazionale.