Carabao Cup, sorteggio in differita, tifosi in rivolta

Fix, Fix, Fix, Fix, Fix, Fix, ripetuto 26 volte. È solo uno dei tanti messaggi che trovate su Twitter relativi al sorteggio dei quarti della Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese: ai tifosi, come sembra evidente, non è piaciuto. Né l'esito, né il modo. Fix sta per "truccato", "falsato" ed è ovviamente un'accusa senza prove: l'unica certezza è che la EFL avrebbe dovuto trasmettere in diretta il sorteggio e invece, un'ora e mezza dopo l'orario previsto, ha semplicemente "postato" un video preregistrato ricevendo gli insulti dei fan, chiedendo scusa per i problemi tecnici.



The #CarabaoCup Round Five Draw has finally taken place. Take a look at the pre-recorded video and see who your team got. pic.twitter.com/g6Tl9IxseK — Carabao Cup (@Carabao_Cup) 26 ottobre 2017

: questi i quarti che andranno in scena nella seconda metà di dicembre. Come è facile capire, le quattro grandi rimaste in corsa hanno evitato gli scontri diretti e, gioco forza, avranno maggiori possibilità di andare avanti, a partire dai Red Devils di Mourinho che hanno vinto l'ultima edizione e che hanno pescato l'avversario più morbido dell'urna. Sono stati soprattutto i tifosi del West Ham, reduce dal sorprendente ribaltone contro il Tottenham, ad accusare la Lega e a prendersela in particolar modo col Manchester United. Mentre il club si è limitato all'ironia: "Finalmente possiamo rivelare che ai quarti di coppa troveremo l'Arsenal. Almeno crediamo che sia così..."Non è la prima volta che un sorteggio della Carabao Cup finisce nel mirino dei fan: in quello del primo turno, svolto in Cina (per questioni di sponsor), la diretta Facebook andò in crash dopo il primo club sorteggiato, nel secondo turno il nome di una squadra fu tirato fuori due volte. E stavolta i problemi tecnici hanno impedito la diretta.