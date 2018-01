Carabao Cup, Manchester City-Bristol City 2-1: Aguero gol al 92'

Ci è voluto un gol del Kun Aguero al 92' per regalare la vittoria al Manchester City nella semifinale d'andata della Carabao Cup. Il Bristol City, che è terzo in Championship, la Serie B inglese, e che in questa competizione ha già eliminato quattro club di Premier (Watford, Stoke City, Crystal Palace e Manchester United), ha fatto remare pure Guardiola dopo aver fatto fuori Mourinho.



Un rigore di Reid ha sbloccato il risultato poco prima dell'intervallo gelando l'Etihad, nella ripresa è arrivata la rimonta della corazzata di Pep: De Bruyne ha chiuso alla grande una triangolazione con Sterling, poi in pieno recupero ci ha pensato Aguero di testa a risolvere il match. Ma al ritorno non sarà comunque una passeggiata.