Capello: "Il problema del Real in questo momento è Ronaldo"

Fabio Capello non le manda a dire. L'ex tecnico, a proposito della situazione non facile che sta vivendo il Real Madrid, da lui allenato in passato, ha affermato a Radio Onda Cera: "Il problema dei blancos è Cristiano Ronaldo, non sta bene fisicamente ed è il loro migliore giocatore".



Ma Don Fabio non risparmia nemmeno il Barcellona: "Si parla sempre della cantera del Barça, ma io mi chiedo: quanti giocatori della cantera sono in grado in questo momento di giocare anche in prima squadra?".



Infine viene svelato un retroscena: "Mi era stato offerto di allenare l’Italia, ma io ho detto di no". E a proposito della sfida tra la squadra di Ventura e la Spagna in programma questa sera: "Gli azzurri giocheranno come sempre con la difesa a tre, sul modello Juve. La Spagna con Lopetegi sta affrontando un processo di rifondazione, ma parte da basi molto solide, per l’Italia è importante giocare allo Juventus Stadium".