Capello, così non va: un altro ko e penultimo posto in classifica

Niente da fare. Dopo tre partite il segno meno accompagna lo Jiangsu di Fabio Capello. Un punto, zero gol fatti e la conferma del permesso di soggiorno al penultimo posto.

La sconfitta per uno a zero in casa contro lo Shanghai Shangang, secondo nella Super League cinese dietro il Guanghzou, sarebbe stata anche accettabile se a Nanchino fosse arrivata una squadra con tutti gli ingranaggi al loro posto.

Ma contro un avversario privo di Oscar, squalificato per otto giornate, Hulk e dell'allenatore, Andrè Villas Boas, fermati entrambi per solidarietà verso l'ex Chelsea (in Cina funziona così), c'erano le possibilità per conquistare la seconda vittoria in campionato, la prima da quando il gruppo Suning ha puntato sull'italian connection per risollevare il club di casa.

Con Capello, Brocchi, Zambrotta, il prepatore dei portieri Tancredi e quello atletico, Ventrone, le cose per ora non sono cambiate e gli ottanta milioni spesi per assicurarsi, un anno fa, i brasiliani Alex Texeira dallo Shakhtar Donetsk e Ramires dal Chelsea (esclusi i principeschi ingaggi), non stanno producendo gli effetti balsamici della scorsa stagione.

Dal secondo posto lo Jinagsu è rotolato al penultimo in questo campionato in una spirale negativa difficilmente spiegabile e per lo Shanghai non è stato complicato gestire il gol della vittoria, di Elkeson. In panchina si parla poco e si gesticola molto. Per cercare di spiegare il calcio all'italiana, per il momento, non ci sono altri modi.