Capello contro Ventura: "Se ti organizzi fermi pure CR7". E a Sarri...

Fabio Capello ne ha per tutti: il sistema calcio italiano, Gian Piero Ventura e persino Maurizio Sarri, primo in classifica in Serie A. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore di Milan, Juve e Roma nell'intervista a QS.



"Il problema è che noi troviamo sempre delle scusanti quando andiamo in crisi. Se tutto il movimento, anche il settore giovanile, non produce dalla base uno deve chiedersi, come hanno fatto i tedeschi, warum? (perché, n.d.r.), e correre ai ripari. Noi invece importiamo giovani dall'estero..."



"Non qualificarsi per il Mondiale sarebbe un dramma. Non ricordo Belfast 1958, avevo dodici anni, posso dire che ho seguito le ultime vicende della Nazionale alzandomi alle tre di notte per vedere le partite. Sembra quasi che non siamo abituati a un impegno agonistico aggressivo. Gli svedesi sono sempre stati così, li abbiamo portati in Italia per la loro forza fisica. I nostri ragazzi mi hanno stupito. Noi siamo famosi per la difesa, ma per sapersi difendere devi prima sapere chi hai di fronte, studiarlo. Se ti organizzi puoi anche fermare Ramos e Cristiano Ronaldo, non soccombere per i tiri piazzati. ​Io al posto di Ventura? Con le Nazionali ho già dato, Ancelotti ha l'età giusta, ha una grande esperienza, gli manca una panchina così".



"L'unica novità della Serie A è il Napoli. Ero in Brasile con Bielsa, Tite, Paneira e convenivano: di nuovo c'è solo come gioca il Napoli. Ma devo ribadire che è troppo facile vincere quando si gioca bene, le vere squadre vincono anche nelle avversità. La Juve è sempre lì, l'Inter ha un allenatore intelligente che ha lavorato alla grande sul mercato dell'anno prima, il Milan sta lavorando sul mercato nuovo. Ha preso tanti giocatori, forse ne bastavano tre che facessero la differenza. Volevo dire anche che ammiro quelli del Crotone: la vita è dura ma sanno già che si può fare".