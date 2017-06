Capello: "Alla Juventus vinti due campionati sul campo"

Suning ha scelto di presentare Luciano Spalletti e Fabio Capello, gli allenatori della rinascita per Inter e Jiangsu, nello stesso giorno. Causa fuso orario, l'ex ct russo anticipa il collega toscano: "Ho scelto questo progetto perché Suning vuole fare grandi cose per il calcio. La squadra ha dei problemi ma ho molta fiducia, ho avuto una buona impressione dai calciatori e usciremo presto da questa brutta situazione". Sul rapporto con i nerazzurri: "Ci sarà una collaborazione italo-cinese, Inter e Jiangsu dovranno diventare imprese di successo, come tutto quello che fa Suning".



Ancora l'allenatore 70enne: "Ho sempre guardato con curiosità il campionato cinese, ho visto e capito tante cose. É un altro mondo da quando sono venuto per la prima volta qui, ad inizio anni '90. Io e Lippi daremo una mano al movimento in modo che cresca a livello internazionale".



Poi Capello presenta anche il suo staff, innescando subito una polemica che i tifosi interisti sul web non hanno preso bene: "Zambrotta è stato anche un mio giocatore nella Juventus dove abbiamo vinto due campionati. Poi ce li hanno tolti ma noi li abbiamo vinti sul campo. Darà una mano alla difesa. Brocchi ha grande esperienza con i giovani e ci sarà utile con la nostra Primavera. Mi aspetto molto anche da Tancredi e Ventrone sotto il profilo dei portieri e della preparazione atletica".